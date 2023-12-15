Над морем в Севастополе сбили БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над морем. По предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Уточняется, что, по информации городской Спасательной службы, объекты инфраструктуры повреждены не были. «Продолжается контроль обстановки», — написал Развожаев.