В Севастополе система ПВО сбила БПЛА над морем

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Система ПВО, по предварительным данным, сбила беспилотник над морем в Севастополе.
Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.
Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. О последней атаке губернатор города сообщал 17 ноября, тогда, по его словам, система ПВО сбила две воздушные цели в акватории Севастополя.