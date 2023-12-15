В Севастополе система ПВО сбила БПЛА над морем

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Система ПВО, по предварительным данным, сбила беспилотник над морем в Севастополе.

Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.