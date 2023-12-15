Maersk приостановила контейнерные перевозки в Красном море после атаки хуситов

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках датская компания A.P. Moller-Maersk приостанавливает все контейнерные перевозки через Красное море из-за нападения на судно компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. "После вчерашнего инцидента с участием Maersk Gibraltar и еще одного нападения на контейнеровоз сегодня мы проинструктировали все суда Maersk в районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандабский пролив, приостановить движение до дальнейшего уведомления", - заявили в компании. Отмечается, что нападения на торговые суда представляют угрозу для судоходства в регионе и экипажей. Ранее сообщалось, что в Красном море было атаковано грузовое судно, которое шло под флагом Гонконга. Отмечалось, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна. До этого в компании Maersk опровергли сообщения об ударе беспилотника по своему контейнеровозу. 15 декабря стало известно, что хуситы атаковали еще два контейнеровоза в Красном море.