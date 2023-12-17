Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на мобилизацию на Украине

Американский предприниматель Илон Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США фактически финансируют насильственную мобилизацию на Украине и отправку солдат ВСУ на "миссии самоубийц" на фронте. Соответствующий комментарий Маск разместил под постом Сакса в соцсети X (бывшая Twitter). "!!" - написал Маск в ответ на пост Сакса, который, в свою очередь, отреагировал на статью в газете New York Times о боях на левом берегу Днепра. Сакс, комментируя статью в газете, написал, что "украинские военные "забирают людей с улиц" и отправляют солдат на "миссии самоубийц". До этого Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в социальной сети Х (бывший Twitter) об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением средств Украине. Он прокомментировал решение палаты представителей поддержать проект оборонного бюджета объемом в $886 млрд, из которых $800 млн выделено на помощь Киеву также двумя восклицательными знаками.