ВСУ вынуждены экономить снаряды, пока российская армия ведет по ним ответный огонь
Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится экономить ракеты, пока российская армия ведет интенсивный ответный огонь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.
«Украинские силы уже нормируют боеприпасы, <…> пока российские силы ведут ответный огонь», — отметили в публикации, уточнив, что российская армия атакует с интенсивностью в пять-семь раз большее, чем украинские части.
По оценкам западных чиновников, Украина первым делом исчерпает запасы ракет большой дальности, затем закончатся боеприпасы для ПВО, за ними артиллерийские снаряды, противотанковые и зенитные.
15 декабря в Кремле сочли сопротивление Киева бесполезным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC News, что даже с поддержкой Запада Украина не способна сравниться с потенциалом РФ.