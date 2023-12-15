CNN: ВСУ экономят боеприпасы под мощным артогнем ВС России

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится экономить ракеты, пока российская армия ведет интенсивный ответный огонь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.

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«Украинские силы уже нормируют боеприпасы, <…> пока российские силы ведут ответный огонь», — отметили в публикации, уточнив, что российская армия атакует с интенсивностью в пять-семь раз большее, чем украинские части.

По оценкам западных чиновников, Украина первым делом исчерпает запасы ракет большой дальности, затем закончатся боеприпасы для ПВО, за ними артиллерийские снаряды, противотанковые и зенитные.