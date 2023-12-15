Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

Самые грозные российские беспилотники, которые сейчас используются в зоне спецоперации - "Герань" и "Ланцет".

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"Ланцет-3" не имеет аналогов в мире. Это барражирующий боеприпас, позволяющий выполнять разведку и уничтожение любой техники на поле боя", - рассказал Ленте.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Вместе с ПТРК и вертолетами "Ланцеты" стали главными инструментами по выведению из строя бронетехники ВСУ. В ходе применения "Ланцет" непрерывно модернизируется - появились версии с дальностью применения более 70 километров. Их используют для ударов по авиатехнике на тыловых аэродромах противника.