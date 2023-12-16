CNN: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям армии Ливана

Соединенные Штаты отчитали Израиль за атаки на ливанскую армию, которые были зафиксированы более 30 раз с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, еврейское государство более 34 раз наносило удары по позициям армии Ливана. По словам высокопоставленного чиновника США, целью подобных атак стали объекты движения "Хезболла". В то же время он подчеркнул, что о других целях ударов судить трудно, так как они могли быть связаны с несдержанностью военных Израиля. "Администрация Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы", — следует из текста. По словам собеседника CNN, армия Ливана очень популярна среди населения и, с точки зрения Вашингтона, военные могут сыграть важную роль в мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом. Представитель ЦАХАЛ в свою очередь подчеркнул, что урон, нанесенный другим войскам, "является непреднамеренным". Армия обороны Израиля сообщала 11 декабря, что Ливан осуществил запуск ракет в сторону израильской территории. ЦАХАЛ утверждает, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили шесть ракет. Затем артиллерия Армии обороны стала наносить удары по местам ведения огня. До этого в Израиле назвали "роковой ошибкой" возможное вступление "Хезболлы" в войну.