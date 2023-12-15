СМИ рассказали об агрессивной тактике украинских военкоматов

Из-за неудачного наступления ВСУ украинские военкомы «становятся все более агрессивными» в своих усилиях по пополнению войск, рассказала The New York Times. Газета выяснила, что в некоторых случаях мужчин забирают с улиц и отправляют в призывные центры, используя запугивание и даже физическую силу.

По словам адвокатов, активистов и пострадавших украинцев, вербовщики конфисковывали паспорта, увозили людей с работы и даже пытались отправить на военную подготовку человека с психическим расстройством. Видео, на которых солдаты заталкивают будущих новобранцев в машины, все чаще появляются в соцсетях и выпусках новостей.

Агрессивная тактика военкоматов направлена не только на уклонистов, но и на людей, которые ранее были освобождены от службы. Как отмечает NYT, это признак того, что перед украинскими военными стоят серьезные проблемы, связанные с дефицитом живой силы.

Юристы рассказали газете, что многие действия сотрудников военкоматов незаконны. В отличие от полиции, украинские военкоматы не имеют права задерживать гражданских лиц и принуждать их к военной службе.

Осенью украинские суды начали рассматривать серию исков, связанных с незаконным призывом на военную службу и принудительной мобилизацией. Только в ноябре суды вынесли 226 решений по этим искам.

Газета The Washington Post ранее рассказала о волне уклонистов на Украине. С февраля 2022-го на украинской границе задержали более 16,5 тысячи мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно выехать из страны.