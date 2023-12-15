Более 80 украинских солдат сдались в плен за прошедшую неделю. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек, — заявил он.

Кроме того, на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Численность Вооруженных сил Украины быстро сокращается в боях с российскими военными, пишет британское издание Daily Express. Автор публикации отмечает, что в плане производства и приобретения оружия Украина сильно отстает от России, несмотря на то что глава государства Владимир Зеленский активно пытается добиться дополнительной помощи у западных союзников.