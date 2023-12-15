Армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам ВСУ

За неделю российские военнослужащие нанесли по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) 40 групповых ударов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам ВСУ
© ТАСС

С 9 по 15 декабря высокоточным оружием и беспилотниками были поражены аэродромы и арсеналы ВСУ, а также военная техника противника, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, российские войска поразили места дислокации подразделений ВСУ и «Иностранного легиона», ведущего боевые действия на стороне Киева, добавили в Минобороны.

Все объекты были поражены, отметили там.

По данным Минобороны, за неделю в плен сдались 82 украинских военнослужащих. Только за прошедшие сутки в плен сдались 25 солдат ВСУ, подчеркнули там.

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