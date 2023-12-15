Гаврилов: РФ готова ответить на использование ВСУ авиабаз НАТО

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад оказался застигнут врасплох из-за готовности России принять ответные меры на использование аэродромов НАТО для вылетов переданных Украине истребителей. Об этом пишет ТАСС. Он отметил журналистам, что его заявление "встретили молча". "Как нам сказали, западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки. Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего", — добавил Гаврилов. Дипломат также призвал различать передачу Украине самолетов и использование авиабаз НАТО для вылетов самолетов ВСУ. Он предупредил, что ответ Москвы на подобную эскалацию буде жестким. Также Константин Гаврилов заявил, что США оказывают давление на Данию и Нидерланды, чтобы они передали Украине истребители. По его словам, российской стороне стало известно, что Дания, Нидерланды и "кто-то еще" серьезно думают, передавать ли Украине свои истребители.