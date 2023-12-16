Германия направит в Красное море фрегат

Правительство ФРГ изучает возможность отправки в Красное море фрегата "Гессен" для защиты торговых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в ВМС Германии.

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По информации издания, боевой корабль может взять курс на Красное море в начале 2024 года. "Гессен" располагает средствами ПВО и оптимально подходит для защиты торговых судов от ракет и беспилотников. Его экипаж состоит из 245 человек.

В Минобороны Bild не стали комментировать возможную отправку фрегата. В пятницу глава ведомства Борис Писториус заявил, что правительство ФРГ изучает варианты действий. Газета напомнила, что ранее США попросили германскую сторону об участии в усилиях по защите торгового судоходства в Красном море.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил БПЛА, который "нацеливался на торговое судно, идущее в Красном море".