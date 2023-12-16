В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадал человек

ТАСС, 16 декабря. Один человек получил ранение при сбросе взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "Газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой [помощи] он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.