В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80

В Калуге возобновили производство газотурбинных двигателей ГТД-1000ТФ для танков Т-80. Об этом пишут «Калужские губернские ведомости».

Производство организовано заводом «Калужский двигатель», который с 1985-го выпускал по 1500 агрегатов ГТД-1000ТФ.

В настоящее время перед предприятием российского региона поставлена задача не только возобновить выпуск ГТД-1000ТФ, но и создать более мощный газотурбинный двигатель для танка.