СМИ: США теряют Турцию в качестве союзника

Поведение в Сирии совместных учений США и участников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) может привести к тому, что Анкара будет потеряна для американцев в качестве союзника. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

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Издание констатировало, что США теряют Турцию, так как для общественного мнения в стране американцы уже «стали главным врагом».

«В Турции считают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение страны. И сейчас улучшение отношений с США не может стать предвыборным обещанием. В прошлом НАТО было гарантией для Турции, сегодня Турция - страна, которая является гарантией для НАТО», - говорится в статье.

В публикации отмечается, что реакция на совместные учения «сирийского отделения террористической организации и США» поступила не от МИД Турции, как можно было ожидать, а от министерства обороны страны.

«США прекрасно знают, что Турции известны звания, имена и даже состояние боеприпасов американских солдат», - констатирует автор.

При этом в статье содержится вывод о том, что США сами перестали вести себя как союзник и должны учитывать, что Турция в один прекрасный день может ответить тем же.

Ранее военные эксперты заявили о том, что Турция все чаще стала заявлять о себе, как о региональном лидере. В связи с этим, по их мнению, у Анкары осложнились отношения с США, Грецией, Израилем.