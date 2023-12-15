В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца по подозрению в шпионаже

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 40-летний украинец собирал и передавал ГУР МО Украины через мессенджер информацию о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ из зоны СВО.

"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и техники", - уточнили в УФСБ.