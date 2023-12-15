У Вербового бойцы ВДВ уничтожили боевиков дронами со сбросами
На Запорожском направлении в районе села Вербовое подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ для уничтожения противника активно применяют квадрокоптеры со сбросами. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
После запуска ударного дрона с боеприпасами, оператор определил приоритетные цели для уничтожения – экипаж подбитой украинской БМП и националистов, перемещающихся по траншеям вдоль опорного пункта.
Оператор квадрокоптера профессионально подлетел к противнику и сбросил гранатометный выстрел. В итоге боевики были ликвидированы.
Только на данном участке СВО беспилотники Воздушно-десантных войск каждый день уничтожают десятки националистов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.