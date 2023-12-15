У Вербового бойцы ВДВ уничтожили боевиков дронами со сбросами

На Запорожском направлении в районе села Вербовое подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ для уничтожения противника активно применяют квадрокоптеры со сбросами. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

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После запуска ударного дрона с боеприпасами, оператор определил приоритетные цели для уничтожения – экипаж подбитой украинской БМП и националистов, перемещающихся по траншеям вдоль опорного пункта.

Оператор квадрокоптера профессионально подлетел к противнику и сбросил гранатометный выстрел. В итоге боевики были ликвидированы.

Только на данном участке СВО беспилотники Воздушно-десантных войск каждый день уничтожают десятки националистов.