В зону ПВО Тайваня вошли не менее 10 летательных аппаратов ВС КНР

"Сегодня, 15 декабря, начиная с 06:30 (01:30 мск - прим. ТАСС) были обнаружены летательные аппараты НОАК, в том числе истребители J-10 и J-16, самолет Y-8, стратегический бомбардировщик H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 10 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО в центральной и юго-западной частях острова, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР", - сказано в заявлении.