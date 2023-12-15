СМИ: ЦАХАЛ штурмует город Тубас на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует город Тубас на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, несколько единиц израильской военной техники прорвались в город с востока.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о завершении 60-часового рейда в городе Дженин. В ходе него задержали 60 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, а также изъяли более 50 единиц оружия различного типа и сотни взрывных устройств.