Стало известно о провале контрнаступления ВСУ в Запорожье

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Матвиенко рассказал о больших потерях Киева в районе села Работино в Запорожье, пишет РИА Новости.

По его словам, во время контрнаступления подразделение ВСУ бросили на штурм населенного пункта, которое закончилось провалом. «Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку"», — отметил он. Как уточнил военнопленный, из 48 солдат ВСУ выжили только пять. Матвиенко указал, что к штурму их готовили всего месяц и бросили в бой без разведки.

Матвиенко проходил обучение на натовской базе в Британии. Он добавил, что за три месяца боев с августа по октябрь из 200 человек личного состава его роты, которая тренировалась с британскими инструкторами, в живых осталось не больше десяти.