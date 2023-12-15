Российские разведчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Отмечается, что сначала разведчики получили данные о прибытии вражеского командного состава на передовую и смогли зафиксировать их передвижение с помощью разведывательных беспилотников, после чего уничтожили бронемобиль с находящимися внутри офицерами ВСУ с помощью миномета.