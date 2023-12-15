Танки Т-72БЗ поразили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Цели были поражены прямой наводкой. Российские бойцы обнаружили подразделения противника с помощью БПЛА. По словам командира танковой роты с позывным Волк, украинские боевики находятся в пассивном состоянии и лишь изредка огрызаются, так как теряют очень много личного состава, а также военной техники. Видео предоставлено Минобороны РФ.