Су-34 уничтожили бомбами с УМПК командные пункты ВСУ на купянском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами авиабомб с УМПК уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей", - пояснили в ведомстве.

Также под бомбардировку попали транспортные машины и тяжелая бронированная техника ВСУ.

В Минобороны отметили, что удар был нанесен фугасными авиабомбами, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции - он позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

В ведомстве добавили, что летчики дождались подтверждения от разведки о том, что удары пришлись в цель, и после этого благополучно вернулись на аэродром.