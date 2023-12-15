Танки Т-80БВМ начали штатно оснащать защитой от наведения высокоточного оружия
Российские танки Т-80БВМ оснащают комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов. Благодаря этому существенно повысились не только их защищенность, но огневая мощь, подвижность и управляемость.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, штатное оснащение продиктовано опытом применения бронетехники в ходе спецоперации. Т-80БВМ получил специальные средства защиты, которые снижают возможность наведения различного высокоточного оружия. Кроме того, они прикрывают бронемашину от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов.
И танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на модернизированных танках Т-80БВМ уже прицельно уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ, а также оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям на Южно-Донецком направлении. Как рассказал наводчик-оператор Т-80БВМ с позывным "Чебан", танк 2022 года выпуска получили почти с завода. Немного доработали, поставили дополнительную защиту. И не было случаев, чтобы танк подводил.