Танки Т-80БВМ начали штатно оснащать защитой от наведения высокоточного оружия

Российские танки Т-80БВМ оснащают комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов. Благодаря этому существенно повысились не только их защищенность, но огневая мощь, подвижность и управляемость.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, штатное оснащение продиктовано опытом применения бронетехники в ходе спецоперации. Т-80БВМ получил специальные средства защиты, которые снижают возможность наведения различного высокоточного оружия. Кроме того, они прикрывают бронемашину от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов.