Подразделение ВСУ, которое во время украинского контрнаступления штурмовало район села Работино в Запорожье, за сутки потеряло погибшими 43 из 48 бойцов. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Иван Матвиенко. По его словам, первые две группы, пошедшие на штурм, просто погибли, а при последующих попытках наступления из групп по восемь человек возвращались по одному-два человека. Матвиенко рассказал, что его рота проходила обучение в Британии. Он добавил, что к штурму их готовили лишь месяц, а в бой они пошли без разведки. "Нас 28 октября отправили на штурм – две группы, это уже остатки, от роты нас осталось 40, может, меньше человек", – поделился пленный. В итоге, из 200 человек личного состава его роты за три месяца боев с августа по октябрь в живых остались не более 10 человек, резюмировал Матвиенко. Ранее сообщалось, что ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины. До этого стало известно, что в ночь на 10 декабря самолеты группировки российских войск Запад нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.