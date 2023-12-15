Артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую бронегруппу под Купянском

"Цели пришли внезапно, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчет БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ", - рассказал командир расчета с позывным Ока.