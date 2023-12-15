Артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую бронегруппу под Купянском

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили танк, две боевые машины пехоты (БМП) и военнослужащих бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли движение бронегруппы ВСУ. Противник, используя рельеф местности, предпринял попытку выхода на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух боевых машин пехоты. Расчеты БПЛА и выставленные посты наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что, согласно уточненным координатам, расчеты САУ "Акация" уничтожили танк и две БМП, а также военнослужащих бронегруппы противника.
"Цели пришли внезапно, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчет БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ", - рассказал командир расчета с позывным Ока.