В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом говорится в приказе ведомства, пишет ТАСС.

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Документ содерджит перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие такого решения — это министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, а также главы территориальных органов, их заместители и другие.

Дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить БПЛА можно путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».

Лицо, принимающее решение об этих действиях, дожно оценить характер и степень их опасности. Ему также необходимо учесть данные, поступившие из центра Единой системы организации воздушного движения РФ по использованию дронами воздушного пространства.