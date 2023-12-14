Финляндия предоставит свою территорию для военных баз США

Финляндия планирует подписать оборонное соглашение, подразумевающее предоставление доступа к 15 базам на её территории для военных сил США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Согласно тексту соглашения, базы смогут использовать сухопутные, морские и военно-воздушные силы США. Подписание документа запланировано на 18 декабря и пройдёт в Вашингтоне. После этого документ должен будет пройти одобрение парламента Финляндии.

Отмечается, что документ в основном касается статуса войск НАТО. При этом аналогичное соглашение уже имеет несколько стран альянса — Латвия, Литва, Норвегия и Эстония. Помимо этого, Дания и Швеция находятся в ходе переговоров о подписании такого же соглашения.