Йеменские хуситы напали на контейнеровоз Maersk

Йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» подтвердили нанесение удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом передает РИА Новости.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала «Аль-Масира» уточнил, что военно-морские силы Йемена атаковали контейнеровоз Maersk Gibraltar беспилотником с прямым попаданием в цель. Удар был нанесен после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена.

По словам Сариа, за 48 часов вооруженные силы Йемена предотвратили проход ряд кораблей, направлявшихся в порты Израиля. Военные также продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль. Это продлится до остановки военных действий Израиля в палестинском секторе Газа.