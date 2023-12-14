В Пентагоне рассказали о стоящем перед США выборе

США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине, поскольку средства на поддержку Киева подходят к концу. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».

По его словам, Вашингтон имеет 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и один миллиард долларов на восполнение собственных ресурсов. В связи с этим Райдер считает, что в конечном итоге США придется принимать решения «относительно собственной боеготовности и способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя».