В Пентагоне рассказали о стоящем перед США выборе

Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Украине
США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине, поскольку средства на поддержку Киева подходят к концу. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон имеет 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и один миллиард долларов на восполнение собственных ресурсов. В связи с этим Райдер считает, что в конечном итоге США придется принимать решения «относительно собственной боеготовности и способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя».
Напомним, что Белый дом активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новые пакеты помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. При этом в Вашингтоне уже неоднократно заявляли, что имеющихся денег хватит только на несколько недель, а затем возможности помощи Киеву будут исчерпаны.