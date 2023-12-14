Хуситы заявили об ударе беспилотником по судну Maersk

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против направлявшегося в израильское образование (так хуситы называют Государство Израиль - прим. ТАСС) контейнеровоза Maersk Gibraltar, который был атакован беспилотником", - сказал Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah. Представитель движения утверждает, что "попадание было прямым".