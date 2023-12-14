Эстония направит Украине вооружение на 80 миллионов евро

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Эстония направит Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое вооружение на 80 миллионов евро (более 7,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Соответствующее решение утвердило правительство республики, передает агентство Baltnews.

Пакет военной помощи включает также пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, наземную и водную технику, а также водолазное оборудование.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что очередное предоставление военной помощи Киеву не нанесет ущерба Эстонии, поскольку страна «пополнит необходимые запасы».