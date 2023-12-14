Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2024 год

Американский Конгресс принял оборонный бюджет на следующий год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает интернет-издание из США The Hill.

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«Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, отправив пакет политики и финансирования Пентагона на сумму 886 миллиардов долларов на стол президенту США Джо Байдену», — говорится в публикации.

В этом документе указана и помощь Киеву в размере 800 миллионов долларов.