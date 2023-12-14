Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot

Германия предоставила Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ней.

© соцсети

Информация о передаче второй установки Patriot содержится в обновленном перечне поставленного Украине оружия. Список доступен на сайте правительства Германии.

Систему ПВО введут в эксплуатацию до конца декабря.

Германия заложила в бюджет на 2024 год восемь миллиардов евро на поддержку Украины. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, из этой суммы шесть миллиардов направят на помощь украинским беженцам на территории Германии.