СМИ: ВС РФ осуществили повторные пуски «Кинжалов» по территории Украины

Российские военные нанесли повторный ракетный удар по территории Украины. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Зафиксированы повторные пуски «Кинжалов» по Украине
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Предположительно, были запущены ракеты Х-59 и «Кинжал».

Отмечается, что удары нанесены по целям в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях и Киеве.

На всей территории страны около 18.30 мск была объявлена воздушная тревога.

Названа возможная цель удара по Киеву

Напомним, что в четверг, 14 декабря, сирены воздушной тревоги уже три раза звучали на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях.

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