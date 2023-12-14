Зафиксированы повторные пуски «Кинжалов» по Украине

Российские военные нанесли повторный ракетный удар по территории Украины. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Предположительно, были запущены ракеты Х-59 и «Кинжал».

Отмечается, что удары нанесены по целям в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях и Киеве.

На всей территории страны около 18.30 мск была объявлена воздушная тревога.