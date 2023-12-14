Зафиксированы повторные пуски «Кинжалов» по Украине

СМИ: ВС РФ осуществили повторные пуски «Кинжалов» по территории Украины
Российские военные нанесли повторный ракетный удар по территории Украины. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.
Предположительно, были запущены ракеты Х-59 и «Кинжал».
Отмечается, что удары нанесены по целям в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях и Киеве.
На всей территории страны около 18.30 мск была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что в четверг, 14 декабря, сирены воздушной тревоги уже три раза звучали на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях.
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