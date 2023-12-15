На Украине предложили ввести общевойсковую подготовку для женщин

На Украине предложили ввести общевойсковую подготовку для женщин
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Новый законопроект, связанный с мобилизацией на Украине, также введет общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от партии «Слуга Народа» Марьяна Безуглая, ее слова передает ТАСС.

«В законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождении службы при отмене срочной вводим новый вид военной службы — обязательную базовую общевойсковую подготовку для всех граждан. Обучение для мужчин и женщин с 18 лет», — заявила политик.

Безуглая также отметила, что в рамках такой подготовки люди должны освоить не только основы обращения с оружием, медицины и тактики, но и работу с дронами.

Ранее депутат сообщила, что украинские власти рассматривают возможность введения мобилизации для женщин. При этом она уточнила, что на передовую их будут отправлять лишь по собственному желанию.

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