Организация Североатлантического договора (НАТО) разработала план удара по России с территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других европейских столицах решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. Для этого они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет", — заявил Макгрегор. Он добавил, что в 2014 году именно для этого был совершен госпереворот в Киеве, а к власти приведен президент Владимир Зеленский. 14 декабря сообщалось, что НАТО не обладает никакой информацией, которая могла бы подтвердить намеренные удары российских войск по территории стран — членов организации. До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западные СМИ запустили информационную кампанию о поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией.