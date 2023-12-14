НАТО разработала план удара по России с территории Украины, для этой цели в 2014 году в Киеве был осуществлен переворот. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. Для этого они хотели использовать Украину", - сказал он.

Именно с этой целью, добавил Макгрегор, несколько лет спустя к власти был приведен Владимир Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва, начав специальную военную операцию на Украине, преградила путь странам, претендующим на мировое господство и свою исключительность.