В Госдуме заявили о работе над законопроектом о статусе ЧВК

Работа над законопроектом о статусе частных военных компания (ЧВК) на данный момент продолжается. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

В Госдуме заявили о работе над законопроектом о статусе ЧВК
© ТАСС

«Работа ведется. Это сложный законопроект, он требует очень многих согласований, поэтому здесь все идет в плановом порядке», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что работа над законопроектом затрагивает основы государства и безопасности. В связи с этим к нему нельзя подходить опрометчиво.

Ранее президент России Владимир Путин во время «Итогов года» высказался о статусе ЧВК в стране. По его словам, юридически частных военных компаний в России не существует.

«Формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом, в этом проблема», — сказал глава государства.

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