Финляндия и США подписали соглашение в области обороны

Министерство обороны Финляндии подписало двустороннее соглашение в области обороны с США по предоставлению территории американским военным. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

О подписании объявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. Он сообщил, что в соглашении указаны 15 территорий, которые могут использоваться американскими войсками. При этом речь о создании постоянных военных баз США не идет.

Хяккянен подчеркнул, что объекты и территории определены таким образом, чтобы обеспечить интенсификацию оборонного сотрудничества между всей Финляндией и США во всех отраслях обороны. Однако, по его словам, американские войска не могут пользоваться военными объектами, расположенными вплотную к границе с Россией.