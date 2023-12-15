Кремль отреагировал на оборонное соглашение между Финляндией и США

Оборонное соглашение, которое хотят заключить Финляндия и США, расценивается Москвой как угроза. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Хельсинки дал разрешение разместить на границе с Россией войска США. 18 декабря между сторонами будет подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны.

«Можем только сожалеть. С Финляндией у нас были прекрасные отношения, никто ни кому не угрожал, было уважение», — подчеркнул Песков.