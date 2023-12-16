Военнослужащие Вооруженных сил Украины записали видеообращение, в котором требуют от украинского лидера Владимира Зеленского оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В противном случае, говорят они (украинцы — прим. URA.RU), до Киева им идти один день, и намекают, что опыт смены власти путем майданов на Украине большой», — написал Сальдо в своем telegram-канале.

Он добавил, что России в этом случае остается лишь пожалеть несчастный украинский народ.

По словам Сальдо, Запад втянул украинцев в госпереворот, потом в гражданское противостояние, а затем в военный конфликт. Это та цена, которую приходится платить за доверчивость и политическую близорукость, заключил он.