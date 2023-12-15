Финляндия намерена разместить американские войска на своей территории
Финское правительство предоставило главе минобороны страны Антти Хяккянену и руководителю МИД Элине Валтонен полномочия по заключению 18 декабря военного соглашения с Соединенными Штатами. Об этом информирует пресс-служба финского кабмина.
"Оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA), которое мы собираемся подписать, поспособствует дальнейшему укреплению двустороннего союза Финляндии и США. Оно усилит безопасность и оборонные возможности страны и позволит сотрудничать во всех ситуациях в области безопасности. Соглашение также имеет региональное значение, и оно поможет Финляндии внести свой вклад в усилия НАТО в плане коллективной обороны", - отметила Валтонен.
"Подписание оборонного соглашения - не конечная точка, а новый шаг к еще более тесному сотрудничеству между оборонными ведомствами Финляндии и США. Документ отражает готовность США содействовать безопасности Финляндии и создает условия для сотрудничества в период кризисов. Финляндия защищает себя не в одиночку, а вместе с США как член НАТО", - подчеркнул глава финского оборонного ведомства.
Тем временем местная газета Helsingin Sanomat рассказала, что американские военнослужащие могут получить доступ к 15 военным базам страны "тысячи озер". При этом в сообщении финского правительства сказано, что готовящаяся сделка предусматривает широкое использование Штатами военной инфраструктуры скандинавской страны: на ее объектах будет разрешено размещение различной американской техники, включая суда и самолеты.