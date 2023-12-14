Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

«Финляндия открывает 15 военных зон для использования США. Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении о сотрудничестве в области обороны», — говорится в сообщении издания.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Тогда президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории.