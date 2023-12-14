Стало известно о непригодности для F-16 взлетных полос на Украине
«Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», — говорится в сообщении.
Со слов эксперта Келли Грико стало известно, что истребитель F-16 хрупкий и ему нужна длинная и очень гладкая полоса. При этом украинские пилоты будут выполнять операции «в суровых условиях».
«Это не тот самолет, который может это сделать», — сказала эксперт.
Ранее в МИД России сообщили, что взлет F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.
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