Стало известно о непригодности для F-16 взлетных полос на Украине

Взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters.

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«Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», — говорится в сообщении.

Со слов эксперта Келли Грико стало известно, что истребитель F-16 хрупкий и ему нужна длинная и очень гладкая полоса. При этом украинские пилоты будут выполнять операции «в суровых условиях».

«Это не тот самолет, который может это сделать», — сказала эксперт.