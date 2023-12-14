Генсек НАТО рассказал о своих надеждах на контрнаступление ВСУ
Страны НАТО надеялись на больший прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
Такое заявление генсек Североатлантического альянса сделал на совместной с премьером-министром Словакии Робертом Фицо пресс-конференции в Брюсселе.
«Да, мы все хотели большего прогресса. Мы надеялись, что будет завоевано больше территории украинцами в ходе лета и в ходе контрнаступления», — заметил он.
Широко анонсированное наступление ВСУ началось 4 июня и продолжалось практически шесть месяцев. В декабре Киев заявил о переходе к обороне.
Сегодня президент России Владимир Путин во время «Итогов года» обратил внимание на то, что Киев отправлял своих людей на истребление, и сами украинские военные говорят, что попытка контрнаступления — это дорога в один конец.