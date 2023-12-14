Генсек НАТО рассказал о своих надеждах на контрнаступление ВСУ

«Да, мы все хотели большего прогресса. Мы надеялись, что будет завоевано больше территории украинцами в ходе лета и в ходе контрнаступления», — заметил он.

Широко анонсированное наступление ВСУ началось 4 июня и продолжалось практически шесть месяцев. В декабре Киев заявил о переходе к обороне.

Сегодня президент России Владимир Путин во время «Итогов года» обратил внимание на то, что Киев отправлял своих людей на истребление, и сами украинские военные говорят, что попытка контрнаступления — это дорога в один конец.