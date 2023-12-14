Путин намекнул, что спецоперация скоро закончится

«Секрета нет, я какое-то время нашим военным сказал: „Не спешите оттуда выдавливать (Путин говорит про ситуацию в Крынках — прим. URA.RU). Нам выгодно чтобы там ВСУ подавили личный состав“. К сожалению, такая логика военной борьбы. Такая логика для них. Практически по всей линии боевого соприкосновения наши ВС находятся в активной стадии. Идет продвижение наших войск. Наши военные сказали, что будут сужать пространство свободы для ВСУ. Скоро [спецоперация] закончится, я думаю», — сказала Владимир Путин.