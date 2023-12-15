ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи с российскими врачами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли машину скорой помощи с ехавшими в ней российскими врачами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России, сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.
По информации Минздрава, скорая ехала, чтобы помочь получившим минно-взрывные травмы.
«Сегодня утром украинские нацисты на трассе Алешки — Раденск в Херсонской области обстреляли автомобиль скорой помощи (...) Уверены, что киевский режим будет призван к ответу за совершаемые военные преступления!» — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что при обстреле сама бригада скорой помощи не пострадала. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя в 0:25 по московскому времени.