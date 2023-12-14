Премьер Словакии отверг позицию НАТО о военном решении конфликта на Украине

Конфликт на Украине, вопреки позиции генсека НАТО Йенса Столтенберга, нельзя решить военным путем. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы обменялись с генсеком НАТО мнениями относительно ситуации на Украине. Это тема, по которой наши мнения расходятся. Я открыто заявил, что мы в моем правительстве не верим в военное решение конфликта на Украине», — сказал он.

По мнению словацкого премьера, для урегулирования украинского конфликта «не хватает мирной инициативы», которую можно было бы реализовать на площадках Евросоюза или НАТО.