Путин назвал число ежедневно вступающих в армию добровольцев

Путин: 1,5 тыс. добровольцев ежедневно подписывают контракт с Минобороны
Около 1,5 тыс. российских мужчин ежедневно подписывают контракт с Минобороны РФ, и этот поток не уменьшается. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. В день добровольцами приходят 1,5 тыс. человек», — сообщил российский лидер.
По его словам, на данный момент Вооруженные силы РФ набрали добровольцами 486 тыс. граждан.
Ранее Путин заявил, что Украина практически все получает от Запада.
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